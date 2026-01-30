Raşit Bağzıbağlı, Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinin kombinini mercek altına aldı

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, son dönemlerin popüler dizisi Taşacak Bu Deniz’i yakın markajına aldı. Modacı, YouTube kanalında yayınladığı son videoda dizideki Eleni karakterinin giydiği kombinle ilgili yorum yaptı.

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, cuma akşamları TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve başrollerinde Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin kombinlerini değerlendirdi.

Bağzıbağlı, YouTube’daki moda programında dizideki Eleni karakterinin görünümü hakkında görüşlerini paylaştı.

Bağzıbağlı, videoda Eleni’nin özellikle düğün sahnesinde giydiği kombini değerlendirdi.

"BOTLA DA DÜĞÜNE KATILMAZSIN" 

Ünlü modacı, elbisenin genel duruşunu beğense de elbisenin botlarla tamamlanmasının stil bütünlüğünü zayıflattığını düşündüğünü söyledi. 'Botla da düğüne katılmazsın, yanında topuklu ayakkabını götür' dedi.