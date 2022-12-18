Rihanna 7 aylık bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Daily Mail'in haberine göre çifte yakın bir kaynak, süperstarın "her zaman anne olmayı hayal ettiğini" ve çocuğunu büyütmekten "çok gurur duyduğunu" söyledi.

Rihanna'nın hesabından paylaşılan fotoğrafta ise "Baby Fenty-Mayers" dendi.