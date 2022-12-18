Rihanna 7 aylık bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Rihanna ve ASAP Rocky, 7 aylık bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi.

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Rihanna 7 aylık bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi - Resim : 1

Rihanna ve ASAP Rocky, TikTok hesaplarından oğullarıyla plajda çekildikleri fotoğrafları paylaştı.

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Rihanna 7 aylık bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi - Resim : 2

Rihanna, Ocak ayında hamile olduğunu açıklamıştı. Çift mayıs ayında bebeklerini kucaklarına aldı. 34 yaşındaki şarkıcı doğumdan 7 ay sonra oğlunun yüzünü ilk kez hayranlarıyla paylaşmış oldu.

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Rihanna 7 aylık bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi - Resim : 3

Rihanna anneliğin bugüne kadar deneyimlediği en büyük sevgi olduğunu söylemişti.

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Rihanna 7 aylık bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi - Resim : 4

Daily Mail'in haberine göre çifte yakın bir kaynak, süperstarın "her zaman anne olmayı hayal ettiğini" ve çocuğunu büyütmekten "çok gurur duyduğunu" söyledi. 

Rihanna'nın hesabından paylaşılan fotoğrafta ise "Baby Fenty-Mayers" dendi.