Rihanna 7 aylık bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

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Rihanna ve ASAP Rocky, TikTok hesaplarından oğullarıyla plajda çekildikleri fotoğrafları paylaştı.
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Rihanna, Ocak ayında hamile olduğunu açıklamıştı. Çift mayıs ayında bebeklerini kucaklarına aldı. 34 yaşındaki şarkıcı doğumdan 7 ay sonra oğlunun yüzünü ilk kez hayranlarıyla paylaşmış oldu.
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Rihanna anneliğin bugüne kadar deneyimlediği en büyük sevgi olduğunu söylemişti.
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Daily Mail'in haberine göre çifte yakın bir kaynak, süperstarın "her zaman anne olmayı hayal ettiğini" ve çocuğunu büyütmekten "çok gurur duyduğunu" söyledi.
Rihanna'nın hesabından paylaşılan fotoğrafta ise "Baby Fenty-Mayers" dendi.