Anasayfa Moda Rihanna, Şirinler galasına oğullarıyla geldi! Küçük yıldızların kıyafetleri geceye damga vurdu
Rihanna, Şirinler galasına oğullarıyla geldi! Küçük yıldızların kıyafetleri geceye damga vurdu
'Şirinler' filminde seslendirme yapan Rihanna, filmin galasına oğulları RZA ve Riot ile geldi. Küçük yıldızların Jonathan Anderson tasarımı mini Dior Men kıyafetleri magazin basınında gündem oldu.
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Rihanna, önceki gün Los Angeles'taki Paramount Tiyatrosu'nda düzenlenen Şirinler galasına oğulları 2 yaşındaki RZA ve 23 aylık Riot eşliğinde katıldı.
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Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 37 yaşındaki şarkıcı kırmızı halıda oğullarıyla çok mutlu görünüyordu. Öte yandan küçük yıldızların kıyafetleri de magazin basınında gündem oldu.
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Oğulları RZA ve Riot, Jonathan Anderson'ın Fransız modaevindeki ilk defile koleksiyonuna ait, mini Dior Men kıyafetlerle kırmızı halıda anneleriyle birlikte görünmesi dikkat çekti.
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Rihanna, Los Angeles’taki The Smurfs filminin galasında Saint Laurent’in 2025-26 Sonbahar/Kış koleksiyonundan bir elbise giydi.