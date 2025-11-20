Sade ve lüks giyimin sırrı: 10 kapsül parçayla kış boyunca şık kal
Kış mevsimi, kat kat giyinmeyi gerektirse de, gardırobunuzda doğru parçalara sahipseniz şıklığınızdan ödün vermek zorunda değilsiniz. Sade lüks trendinin yükselişiyle birlikte, gösterişten uzak, yüksek kaliteli ve zamansız parçalara yatırım yapmak her zamankinden daha önemli hale geldi...
Zamansız parçalarla kurulan minimalist dolap, dolap krizlerini tarihe gömer. İşte kış boyunca zahmetsizce şık kalmanızı sağlayacak, birbirini tamamlayan 10 temel kapsül parça ile stil rehberiniz...
Beymen Club Bordo Kaşmir Kazak
14.950 TL
Massimo Dutti su itici kumaştan dökümlü oversize trençkot
6.550 TL
Polo Ralph Lauren Custom Fit Mavi Oxford Gömlek
8.750 TL