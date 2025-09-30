Saint Laurent İlkbahar/Yaz 2026 defilesi yapıldı! Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Madonna da defileyi izledi
Paris Moda Haftası kapsamında Saint Laurent Kadın Giyim İlkbahar/Yaz 2026 defilesi Eiffel Kulesi’nin ışıkları eşliğinde yapıldı. Defile, Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Madonna ve Lourdes Leon gibi ünlü isimlerin katılımıyla büyük ilgi gördü.
Paris Moda Haftası, moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden birine sahne oldu. Saint Laurent İlkbahar/Yaz 2026 defilesi, yıldızlar geçidine dönen katılımcıları ve göz alıcı sahnesiyle büyük ilgi gördü.
Saint Laurent'in yeni koleksiyonu, iki zıt estetikle öne çıktı.
İlk yarı, markanın köklerine bağlı, keskin ve kendinden emin bir tavır sergiledi.
Deri ceket ve etekler, Robert Mapplethorpe estetiğinden ilham alarak rafine Parisli bir bakış açısıyla yeniden yorumlandı.
Aşırı büyük fiyonklu gömlekler ve güçlü aksesuarlar, siluetlere sert ama kontrollü bir enerji kattı.
İkinci yarı ve final grubu, daha romantik ve teatral bir ruh taşıdı.
15 elbiselik final, abartılı omuz detayları ve kabarık etek formlarıyla barok bir yorum sundu.
Ancak kullanılan hafif naylon kumaşlar ve sportif detaylar, bu romantik havayı yüzeysel tutarak daha çok teatral bir izlenim bıraktı.
Eiffel Kulesi'nin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen defileye, aralarında moda ikonları ve ünlü sanatçıların bulunduğu pek çok isim katıldı.