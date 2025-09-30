Saint Laurent İlkbahar/Yaz 2026 defilesi yapıldı! Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Madonna da defileyi izledi

İkinci yarı ve final grubu, daha romantik ve teatral bir ruh taşıdı.

15 elbiselik final, abartılı omuz detayları ve kabarık etek formlarıyla barok bir yorum sundu.

Ancak kullanılan hafif naylon kumaşlar ve sportif detaylar, bu romantik havayı yüzeysel tutarak daha çok teatral bir izlenim bıraktı.