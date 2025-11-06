Anasayfa Moda Saint Laurent podyumlarından Hailey Bieber'ın gardırobuna: Bu sonbaharda giyebileceğiniz en havalı şey 'kalem etek'
Klasiklerin geri dönüşü, 2025 Sonbahar/Kış modasına damgasını vuruyor. Bu sezon, gardıropların en sofistike ve çok yönlü parçası olan kalem etekler, yıllar sonra yeniden zirvedeki yerini alıyor...
2025 Sonbahar podyumları, ofis giyiminin yeniden canlandırılması gibiydi: omuzları vatkalı kareli blazer ceketler, parlak deri bağcıklı mokasenler, kusursuz ütülenmiş düğmeli gömlekler... Ancak en öne çıkan parça kalem etekti. İşte Saint Laurent podyumlarından Hailey Bieber'ın gardırobuna her yerde karşımıza çıkan, en havalı kalem etek modelleri...
Saint Laurent’s Kalem Etek
Zara Suni Deri Kalem Etek
adL Yeşil Dantel Kalem Etek