Saint Laurent podyumlarından Hailey Bieber'ın gardırobuna: Bu sonbaharda giyebileceğiniz en havalı şey 'kalem etek'

2025 Sonbahar podyumları, ofis giyiminin yeniden canlandırılması gibiydi: omuzları vatkalı kareli blazer ceketler, parlak deri bağcıklı mokasenler, kusursuz ütülenmiş düğmeli gömlekler... Ancak en öne çıkan parça kalem etekti. İşte Saint Laurent podyumlarından Hailey Bieber'ın gardırobuna her yerde karşımıza çıkan, en havalı kalem etek modelleri...