Şehir stilinin favorisi: Trend loafer terlikler

Son yıllarda moda dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor ve bu değişimin en büyük kazananı hiç şüphesiz 'zahmetsiz şıklık' anlayışı oluyor. Yüksek topukların yerini konfora bıraktığı, maskülen çizgilerin feminen dokunuşlarla harmanlandığı son dönemde, ayakkabı dolaplarımızın yeni başrolü belli oldu: Arkası açık tasarım loafer terlikler...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Şehir stilinin favorisi: Trend loafer terlikler - Resim : 1

Klasik loafer ayakkabıların prestijli ve ciddi duruşunu, terliğin rahatlığı ve pratikliğiyle birleştiren bu gibrid tasarımlar; hem sokak stilinde hem de ofis şıklığında ezber bozuyor...

Bottega Veneta Taba Kadın Deri Loafer

51.950 TL

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Şehir stilinin favorisi: Trend loafer terlikler - Resim : 2

Adrian Leather Kadın Mule

15.029 TL

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Şehir stilinin favorisi: Trend loafer terlikler - Resim : 3

H&M Leopar Makosen Terlik

1.699,00 TL

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Şehir stilinin favorisi: Trend loafer terlikler - Resim : 4

Dolce&Gabbana Leopar Kadın Süet Loafer

49.495 TL