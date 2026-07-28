Şehir stilinin favorisi: Trend loafer terlikler
Son yıllarda moda dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor ve bu değişimin en büyük kazananı hiç şüphesiz 'zahmetsiz şıklık' anlayışı oluyor. Yüksek topukların yerini konfora bıraktığı, maskülen çizgilerin feminen dokunuşlarla harmanlandığı son dönemde, ayakkabı dolaplarımızın yeni başrolü belli oldu: Arkası açık tasarım loafer terlikler...
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Klasik loafer ayakkabıların prestijli ve ciddi duruşunu, terliğin rahatlığı ve pratikliğiyle birleştiren bu gibrid tasarımlar; hem sokak stilinde hem de ofis şıklığında ezber bozuyor...
Bottega Veneta Taba Kadın Deri Loafer
51.950 TL
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Adrian Leather Kadın Mule
15.029 TL
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H&M Leopar Makosen Terlik
1.699,00 TL
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Dolce&Gabbana Leopar Kadın Süet Loafer
49.495 TL