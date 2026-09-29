Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası'nda podyumda yürüdü

Paris Moda Haftası’na giden ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Eyfel Kulesi’nin gölgesinde gerçekleşen görkemli defilede podyumda yürüdü.

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Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası'nda podyumda yürüdü - Resim : 1

Güzellik ve moda dünyasının önde gelen temsilcileri, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Le Défilé etkinliklerinde bir araya geldi.

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Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası'nda podyumda yürüdü - Resim : 2

Yüzü olduğu bir markanın elçisi olarak podyumda boy gösteren Sarıkaya, zarafeti ve şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası'nda podyumda yürüdü - Resim : 3

Bu yıl 'Express Your Worth' (Değerini Ortaya Koy) temasıyla hayata geçirilen Le Defile; kadınların güçlenmesini, kız kardeşliği, kapsayıcılığı ve modanın birleştirici gücünü odağına aldı.

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Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası'nda podyumda yürüdü - Resim : 4

Serenay Sarıkaya, aralarında; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünya yıldızlarının da yer aldığı küresel güzellik elçileriyle aynı podyumu paylaştı.