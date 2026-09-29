Serenay Sarıkaya'nın Paris Moda Haftası'ndaki elbisesi mercek altında
Paris Moda Haftası, her sezon olduğu gibi yine moda dünyasının kalbinin attığı, estetik ve ihtişamın zirve yaptığı anlara sahne oldu. Serenay Sarıkaya, Eyfel Kulesi’nin görkemli atmosferinde düzenlenen dev defilede podyuma çıkarak Kendall Jenner, Jane Fonda ve Eva Longoria gibi dünya yıldızlarıyla aynı sahneyi paylaştı. İşte Serenay'ın tercih ettiği altın rengi elbisesi...
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Podyum yürüyüşü ve kendine has duruşuyla izleyenleri büyüleyen Serenay Sarıkaya’nın giydiği elbise ise moda eleştirmenlerinin ve sosyal medyanın odağına yerleşti.
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