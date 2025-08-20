Sessiz lüksün yükselişi: 'Old Money' giyinme sanatı

Kural 2: Nötr Renk Paletine Odaklanın

"Old Money" stili, sakin ve sofistike bir renk paleti üzerine kuruludur. Bej, krem, beyaz, lacivert, gri ve siyah gibi nötr tonlar, kolayca birbiriyle eşleştirilebilir ve her zaman şık bir görünüm sunar. Bu renkler, kombininizin daha "pahalı" ve sofistike görünmesini sağlar. Canlı renkleri kullanmak isterseniz bile, bunları ana parçalarda değil, küçük detaylarda (bir eşarp veya ince bir kemer gibi) tercih edin.

Credit: Pinterest @Heath Bartoletti