Sezonun öne çıkan 8 sivri burun çizme modeli
Moda dünyasının ikonik ve zamansız parçalarından biri olan sivri burun çizmeler, 2025 Sonbahar/Kış sezonunda geri dönüşünü güçlü bir şekilde ilan etti. Bu keskin silüet, sadece bacakları daha uzun ve ince göstermekle kalmıyor, aynı zamanda her kombine anında sofistike ve iddialı bir hava katıyor....
Sokak modasından podyumlara kadar her yerde gördüğümüz sivri burun çizmeler, bu sezon farklı materyaller, topuk tipleri ve boylarla karşımıza çıkıyor. İşte 2026 gardırobunuzda mutlaka olması gereken sivri burun çizme trendleri...
Credit Instagram: @paulinakurka
İpekyol Deri Sivri Burun Çizme
4.999 TL
Zara Sivri Burun Çizme 1020/610/116
3.790 TL
Stradivarius Kısa Sivri Burun Topuklu Çizme
3.290 TL