Sezonun öne çıkan 8 sivri burun çizme modeli

Moda dünyasının ikonik ve zamansız parçalarından biri olan sivri burun çizmeler, 2025 Sonbahar/Kış sezonunda geri dönüşünü güçlü bir şekilde ilan etti. Bu keskin silüet, sadece bacakları daha uzun ve ince göstermekle kalmıyor, aynı zamanda her kombine anında sofistike ve iddialı bir hava katıyor....

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 9
Sezonun öne çıkan 8 sivri burun çizme modeli - Resim : 1

Sokak modasından podyumlara kadar her yerde gördüğümüz sivri burun çizmeler, bu sezon farklı materyaller, topuk tipleri ve boylarla karşımıza çıkıyor. İşte 2026 gardırobunuzda mutlaka olması gereken sivri burun çizme trendleri...

Credit Instagram: @paulinakurka

2 / 9
Sezonun öne çıkan 8 sivri burun çizme modeli - Resim : 2

İpekyol Deri Sivri Burun Çizme

4.999 TL

3 / 9
Sezonun öne çıkan 8 sivri burun çizme modeli - Resim : 3

Zara Sivri Burun Çizme 1020/610/116

3.790 TL

4 / 9
Sezonun öne çıkan 8 sivri burun çizme modeli - Resim : 4

Stradivarius Kısa Sivri Burun Topuklu Çizme

3.290 TL