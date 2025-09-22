Sezonun statü sembolü: En trend süet çanta modelleri
Moda dünyası, her sezon belirli bir dokuyu veya materyali öne çıkararak ona yeni bir anlam yüklüyor. Bu sonbaharda ve kışta, zarafeti ve sıcak dokusuyla öne çıkan süet, podyumlardan sokaklara inerek en büyük trendlerden biri haline geldi. Süet çantalar ise adeta bu sezonun statü sembolü...
Bu sezon moda dünyasının odağında tek bir kumaş var: Süet. 2025-26 Sonbahar/Kış sezonunun imza trendlerinden biri olarak öne çıkan süet, sadece bir malzeme değil, aynı zamanda bir zarafet ve statü sembolü. Kusursuz mat dokusu ve işçiliğiyle hayat bulan süet, özellikle kahve, yeşil, karamel ve kestane gibi sıcak ve doğal tonlarla, zamansız bir lüksün temsilcisi haline geliyor. İşte en trend süet çanta modelleri...
Jacquemus Le Bambola Moyen Haki Kadın Süet Çanta
77.950 TL
Academia Essential Tütün Kadın Süet Çanta
11.950 TL
Polo Ralph Lauren Karamel Kadın Süet Alışveriş Çantası
26.950 TL