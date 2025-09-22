Sezonun statü sembolü: En trend süet çanta modelleri

Bu sezon moda dünyasının odağında tek bir kumaş var: Süet. 2025-26 Sonbahar/Kış sezonunun imza trendlerinden biri olarak öne çıkan süet, sadece bir malzeme değil, aynı zamanda bir zarafet ve statü sembolü. Kusursuz mat dokusu ve işçiliğiyle hayat bulan süet, özellikle kahve, yeşil, karamel ve kestane gibi sıcak ve doğal tonlarla, zamansız bir lüksün temsilcisi haline geliyor. İşte en trend süet çanta modelleri...