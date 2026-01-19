Sıcak ve havalı: Karlı kış günleri için kar botu modelleri

L.L.Bean, Sorel, Ugg ve Bogner gibi soğuk hava ekipmanlarıyla tanınan markaların klasik modellerine güvenebilirsiniz. Biraz daha iddialı bir stil arayanlar ise çok renkli bağcıkları ve sıcacık shearling iç yüzeyiyle dikkat çeken, son derece şık Guest in Residence x Moon Boot iş birliğine ait après-ski botlarına ilgi duyabilir.

Aşağıda, kadınlar için en iyi kar botlarından bu modelleri ve daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Pinterest @dalynnguyen