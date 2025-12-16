Sıcak ve lüks etkisi: Tüvit etek-ceket-şort kombinleri
Moda dünyasında bazı parçalar vardır ki trendlerden bağımsız olarak daima zarafeti ve lüksü temsil eder: Tüvit takımlar bu parçaların başında gelir. Özellikle etek ve ceketten oluşan tüvit kombinleri, ofis şıklığından özel davetlere kadar geniş bir yelpazede, kullanıcısına anında sofistike ve yüksek moda bir görünüm kazandırır...
2025 Sonbahar/Kış sezonunda yeniden zirveye çıkan tüvit takımlar, hem sıcak tutan dokusu hem de zengin görünümüyle gardıropların yıldızı olmaya aday. İşte tüvit etek-ceket kombinlerini stil sahibi yapacak anahtar trendler ve kombin önerileri...
Credit: Pinterest @welloshh
Credit: Pinterest @yanalebedeva09
Credit: Pinterest @POVPRITS
Credit: Instagram @milenabessonova