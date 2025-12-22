Şık bir kış gardırobunun temel parçası: 15 balıkçı yaka kazak modeli

Bu sezon kış kombinlerini kusursuz hale getirmenin anahtarı katmanlama sanatını iyi bilmekten geçiyor ve bunun için en çok yönlü parçalardan biri balıkçı yaka kazaklar. Tıpkı düğmeli bir gömlek ya da sade bir kazak gibi, balıkçı yaka fazla hacim yaratmadan ekstra sıcaklık sağlar; doğru şekilde kombinlendiğinde ise güçlü bir stil ifadesi de sunar.

Pinterest @irabartosh