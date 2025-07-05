Sinem Kobal'ın deniz kombini: Full Look
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çıktıkları tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Kobal'ın story'sinde paylaştığı deniz kombinini full look mercek altına aldık...
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2020'de ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise Leyla'yı kucaklarına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti tatil sezonunu birlikte geçiriyor.
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Kobal, çıktıkları tatilden karelerini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
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Ünlü oyuncu son olarak story'sinden deniz kombinini paylaştı. Bikinisi, güneş gözlüğü ve pantolonunu mercek altına aldık...
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