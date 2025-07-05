Sinem Kobal'ın deniz kombini: Full Look

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çıktıkları tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Kobal'ın story'sinde paylaştığı deniz kombinini full look mercek altına aldık...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 6
Sinem Kobal'ın deniz kombini: Full Look - Resim : 1

2020'de ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise Leyla'yı kucaklarına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti tatil sezonunu birlikte geçiriyor.

2 / 6
Sinem Kobal'ın deniz kombini: Full Look - Resim : 2

Kobal, çıktıkları tatilden karelerini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

3 / 6
Sinem Kobal'ın deniz kombini: Full Look - Resim : 3

Ünlü oyuncu son olarak story'sinden deniz kombinini paylaştı. Bikinisi, güneş gözlüğü ve pantolonunu mercek altına aldık...

4 / 6
Sinem Kobal'ın deniz kombini: Full Look - Resim : 4

Yourstly Soho Lounge Pants Pink

3,599 TL