Sinem Ünsal'ın An İstanbul Story’deki kombinleri mercek altında
'Uzak Şehir' dizisindeki başarılı performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, dizi partnerliklerini başka bir porjeye taşıdı. İkili, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)'nın yurt dışı tanıtım yüzü markası olan GoTürkiye'nin tanıtım filmi: An İstanbul Story’de yer aldı. Sinem Ünsal'ın An İstanbul Story’deki kombinlerini mercek altına aldık...
1 / 6
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, dizi setinin dışındaki yeni bir projede yeniden partner olmalarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İkili, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) uluslararası tanıtım yüzü olan GoTürkiye markasının yeni tanıtım filmi An İstanbul Story için bir araya geldi.
2 / 6
İşte Sinem Ünsal’ın 'An İstanbul Story' projesindeki en dikkat çekici kombinlerinin detaylı moda analizi...
3 / 6
Elbise: Gül Hürgel 110.000 TL
4 / 6
Elbise: Maison Ju 17.500 TL