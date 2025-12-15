Sinem Ünsal'ın An İstanbul Story’deki kombinleri mercek altında

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, dizi setinin dışındaki yeni bir projede yeniden partner olmalarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İkili, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) uluslararası tanıtım yüzü olan GoTürkiye markasının yeni tanıtım filmi An İstanbul Story için bir araya geldi.