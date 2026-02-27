Sıradan ışıltılı görünümleri geride bırakan 7 kadife tırnak modeli

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kadife tırnaklar, bu sezon beklenenden daha erken bir dönüş yaparak modern manikür dünyasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Kadife tırnakların mıknatıs yardımıyla hareketlendirilen metalik parçacıkları, ışıkla buluştuğunda tırnaklara derinlikli bir doku kazandırıyor; bu stil, parçacıkların keskin bir hat oluşturduğu geleneksel kedi gözü modelinden homojen ışıltı dağılımıyla ayrılıyor.

Geçmişin koyu renkli ve iri simli formülleri yerini siyah bir zemine ihtiyaç duymayan, daha ince ve doğal ışıltılara bırakırken; günümüzde bu görünüm krom detaylar, minimalist motifler ve ombre geçişleriyle zenginleşerek çok daha güncel bir kimliğe bürünüyor.

İşte ilham alabileceğiniz 7 kadife tırnak modeli...