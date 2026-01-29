Şişme yelek modelleri: Dolabınızda yer açmanız gereken 15 farklı şişme yelek
Akıllı katmanlama, kış giyiminin olmazsa olmazıdır. Tam da bu yüzden kemerli, kısa ya da oversize olsun, bir şişme yelek vazgeçilmezdir. Onsuz bir kış kapsül gardırobu eksik kalır. İşte dolabınızda yer açmanız gereken 15 farklı şişme yelek...
Mükemmel yeleği seçmek, onu nerede ve nasıl giyeceğini anlamakla başlar. Daha uzun modellersıcaklık sağlar; kısa yelekler ise yüksek belli alt parçalarla daha kolay katmanlanır. Yeleği eklerken en çok ne giyeceğini düşünmek, başarılı bir katmanlama için kilit noktadır.
Şişme yelekler, stil konusunda belirli bir yaratıcılığa alan açar; ancak nihai amaç hâlâ sıcak kalmaktır. Bir şişme yelek ararken düşündüğüm üç ana bileşen var: sıcaklık, uzunluk ve katmanlanabilirlik. Hafif katman yelekleri, vücut ısısı üreteceğin aktiviteler için idealdir; ancak daha az hareketli durumlarda ekstra sıcaklık için daha dolgun kaz tüyü ya da sentetik bir yelek tercih edilmelidir.
Aşağıda, kayak sonrası sıcak kakao molalarından soğuk kış sabahı işe gidişlere kadar neredeyse her kış senaryosuna uygun, kadınlar için en iyi 15 şişme yeleği bir araya getirdik. Bunlar, sezonlar boyunca tekrar tekrar elinin gideceği parçalar olacak.
Prada- Kemerli, saf yünlü kuş tüyü yelek