Sizi olduğunuzdan daha zayıf gösterecek 7 elbise tüyosu

Her kadın, kendini kıyafetlerinin içinde güçlü ve fit hissetmek ister. Modanın temel kuralı şudur: Önemli olan trendleri takip etmek değil, kendi vücut tipinizi en iyi gösteren parçaları seçmektir...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 8
Sizi olduğunuzdan daha zayıf gösterecek 7 elbise tüyosu - Resim : 1

Doğru elbise kesimleri, desenler ve kumaş seçimleriyle zayıf ve uzun görünmek, sanıldığı kadar zor değil. İşte, sizi anında bir beden daha ince gösterecek, gardırobunuzun kurtarıcısı olacak 7 altın elbise hilesi...

2 / 8
Sizi olduğunuzdan daha zayıf gösterecek 7 elbise tüyosu - Resim : 2

Vurgu Belde: A Kesim ve Kuşak Mucizesi

Vücudunuzun en ince noktası genellikle bel çevresidir. Bu noktayı vurgulamak, alt bedeninizi gizlerken üst bedeninizi inceltir.

A Kesim Elbiseler: Göğüs hizasında daralan ve belden aşağıya doğru çan şeklinde açılan A kesim elbiseler, kalça ve basen bölgesini gizleyerek kum saati illüzyonu yaratır.
Geniş Kuşaklar: Gömlek elbiselerde veya düz kesim elbiselerde, belin en ince yerine takılan geniş ve kalın bir kuşak kullanın. Bu, vücudu optik olarak böler ve belinizi olduğundan daha ince gösterir.

Credit Pinterest: @maritzaabshane

3 / 8
Sizi olduğunuzdan daha zayıf gösterecek 7 elbise tüyosu - Resim : 3

Dikey Çizginin Gücü: Desen ve Detay Hilesi

Dikey çizgiler, gözü yukarıdan aşağıya yönlendirerek siluetinizi uzatır ve daraltır.

Dikey Çizgili Elbiseler: Klasik bir tüyo olsa da işe yarar. Ancak bu çizgilerin çok ince ve birbirine yakın olmasına dikkat edin.
Düğme Detayı: Elbisenin önünde boydan boya uzanan tek sıra düğme veya gizli pat detayı, gözü dikey olarak yönlendirir ve uzunluk hissi yaratır.
V Yaka: Boynunuzu daha uzun gösterdiği için vücudun üst kısmını anında inceltir. Mümkün olduğunca V yakayı tercih edin.

Credit Instagram: @seymasubasi

4 / 8
Sizi olduğunuzdan daha zayıf gösterecek 7 elbise tüyosu - Resim : 4

Siyahın Ötesi: Koyu Renkler ve Tek Renk Sihri

Siyah, elbette zayıf gösterir. Ancak bu etkiyi lacivert, koyu yeşil, bordo veya antrasit gri gibi koyu mat renklerle de yakalayabilirsiniz.

Tek Renk Giyinin: Baştan aşağı aynı renkte, özellikle koyu tonlarda giyinmek, vücutta kesinti yapmadığı için uzun ve kesintisiz bir siluet oluşturur. Bu, belki de en basit ve en etkili inceltme hilesidir.

Credit Pinterest: @bekarox2