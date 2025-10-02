Sizi olduğunuzdan daha zayıf gösterecek 7 elbise tüyosu

Siyahın Ötesi: Koyu Renkler ve Tek Renk Sihri

Siyah, elbette zayıf gösterir. Ancak bu etkiyi lacivert, koyu yeşil, bordo veya antrasit gri gibi koyu mat renklerle de yakalayabilirsiniz.

Tek Renk Giyinin: Baştan aşağı aynı renkte, özellikle koyu tonlarda giyinmek, vücutta kesinti yapmadığı için uzun ve kesintisiz bir siluet oluşturur. Bu, belki de en basit ve en etkili inceltme hilesidir.

Credit Pinterest: @bekarox2