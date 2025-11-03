Soğuk havanın en sıcak trendi: 2025 Kış çanta modelleri
Bu sezonun en büyük yıldızı şüphesiz çantalar. Moda evleri, hem işlevselliği hem de estetiği bir araya getiren tasarımlarla sınırları zorluyor. İşte 2025 Kış çanta modelleri...
1 / 11
2025 Kış çanta modellerİ bordo, kahve ve şartroz yeşili ile karşımıza çıkıyor. İşte podyumlardan sokaklara inmeye hazırlanan ve bu kış stilinize yön verecek en çarpıcı çanta trendleri...
2 / 11
Bottega Veneta Teen Jodie Bordo Kadın Deri Çanta
155.950 TL
3 / 11
Dolce&Gabbana Miss Sicily Vizon Kadın Deri Çanta
96.950 TL
4 / 11
Jacquemus Le Grand Bambino Kahverengi Kadın Deri Çanta
56.950 TL