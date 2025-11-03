Soğuk havanın en sıcak trendi: 2025 Kış çanta modelleri

Bu sezonun en büyük yıldızı şüphesiz çantalar. Moda evleri, hem işlevselliği hem de estetiği bir araya getiren tasarımlarla sınırları zorluyor. İşte 2025 Kış çanta modelleri...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 11
Soğuk havanın en sıcak trendi: 2025 Kış çanta modelleri - Resim : 1

2025 Kış çanta modellerİ bordo, kahve ve şartroz yeşili ile karşımıza çıkıyor. İşte podyumlardan sokaklara inmeye hazırlanan ve bu kış stilinize yön verecek en çarpıcı çanta trendleri...

2 / 11
Soğuk havanın en sıcak trendi: 2025 Kış çanta modelleri - Resim : 2

Bottega Veneta Teen Jodie Bordo Kadın Deri Çanta

155.950 TL

3 / 11
Soğuk havanın en sıcak trendi: 2025 Kış çanta modelleri - Resim : 3

Dolce&Gabbana Miss Sicily Vizon Kadın Deri Çanta

96.950 TL

4 / 11
Soğuk havanın en sıcak trendi: 2025 Kış çanta modelleri - Resim : 4

Jacquemus Le Grand Bambino Kahverengi Kadın Deri Çanta

56.950 TL