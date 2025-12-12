Soğuk havaya meydan okuyoruz: Sezonun trend şişme mont modelleri
Kış aylarının tartışmasız en fonksiyonel ve aynı zamanda en stil sahibi dış giyim parçası 'şişme montlar'...Artık sadece kayak merkezlerinin ya da casual kombinlerin değil, şehir şıklığının da anahtar parçası haline gelen şişme montlar, her geçen yıl daha hacimli, daha parlak ve daha cesur formlarla karşımıza çıkıyor...Peki bu sezonun trendi hangi şişme montlar?
Şişme montlar, bu sezonun en pratik ve dikkat çeken parçaları! 2025/2026 kış sezonunda hem soğuktan maksimum koruma sağlayacak hem de stilinizi zirveye taşıyacak en trend şişme mont modellerini sizin için inceledik...
Polo Ralph Lauren Kamel Kapüşonlu Puff Mont
30.950 TL
Herno Kahverengi Puff Mont
52.950 TL
Canada Goose Garnet Siyah Kapüşonlu Puff Mont
127.950 TL