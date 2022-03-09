Sokak stili: Blazer (Nasıl giyilir, nasıl kombinlenir?)

Dışarısı buz gibi, lapa lapa kar var ve trend alarmı çalıyor. Sanki, sanki, inan ki… Hava sıcaklıkları serbest düşerken; stil ibresi ofis şıklığıyla günlük görünümün tam ortasında konumlanıyor.

Ayarında bir ciddiyeti ve ilk bakışta şıklığı ispatlayan blazerlar, sezonlardan bağımsız ve gerçek bir ‘must have’ parça olarak nazikçe stilimize eklemleniyor. Bir parçası olduğu tüm kombinasyonları daha iyiye dönüştürme yeteneğine sahip blazerlar, bir süredir alıştığımız klasiklerinin yanı sıra ekoseli ve gösterişli renkleriyle ‘sepete ekle’ butonlarını aşındırıyor.

Moda dünyasının demirbaşlarından biri olan ikonik ceketler, geçen yıllara rağmen her zaman var olabilmeyi başardı. Bu dönem ise bir üniforma gibi çabasız şıklığın en önemli temsilcisi.

Yüksek modadan cadde vitrinlerine dek bulabileceğiniz çeşitli formlar için daha yakın noktalar ise; şüphesiz ailenizin, eşinizin ya da sevgilinizin gardırobu. ‘Must have’ler kadrosuna -ki kendileri siyah mini elbise, beyaz gömlek, basic tişört ve iyi bir jean gibi- eklenen ekose blazerlar, bu küme içindeki tüm parçalarla doğal bir uyuma sahip.

Kendisini bir takımın joker oyuncusu olarak tanımlayabiliriz. Bu nedenle iyi bir yatırım olması dışında günün kurtarıcısı olarak da görülmeli. Yeniden yükselişini sürdüren mini eteklerle, jean ve kumaş pantolonlarla, sofistike elbiselerle mevsim normalleri ve ruh halinize göre kullanılabilir.

Nötr tonlarla harmanlanacak bir blazerla sade bir görünüm yakalayabilir ya da lacivert, siyah veya gri gibi klasiklerle risksiz bir tercih yapabilirsiniz. Aksine çok renkli bir elbiseyle kontrast oluşturarak ya da oversize parçalarla birlikte fikri geliştirerek özgün bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Bu sezon yün ağırlıklı ceketlerle soğuğa karşı direnç oluşturmak da serbest. Deri seçenekler ise cool tavrınızı perçinlemek için çoktan hazır. Meraklı gözlerimiz ise kesinlikle ekose desenli parçaların üzerinde olacak. Blazerları geçmişte olduğu gibi gelecekte de seveceğimizden eminiz. Bu sevgiye dayanarak, unisex blazerlar, 14 Şubat’ta romantik bir hediye olarak çoktan listemizdeki yerini almıştı. Elbette ödünç almak üzere.

Acil durumlar için bir oversize blazer mı? Bir taşla, iki kuş!

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Yazı: Baran Alışkan

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