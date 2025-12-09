Son trend tektaş modelleri ve yüzük kesimleri
Tektaş yüzük, evlilik tekliflerinin ve sonsuz aşkın zamana meydan okuyan sembolüdür. Ancak bu klasik parça bile, her sezon güncel moda akımlarına uyum sağlayarak kendini yeniliyor. Son yıllarda takı dünyasına damgasını vuran trendler, büyük ve gösterişli pırlantalar yerine, zarif, özgün kesimli ve ince detaylara sahip...
1 / 8
Tektaş yüzük modelleri arayanlar için işte 2025/2026 sezonunun en popüler ve modern tektaş pırlanta trendleri...
2 / 8
Thales Pırlanta 0.76 Karat Pırlantalı Damla Vintage Tek Taş Yüzük
3 / 8
Pirlandia 0,66 Karat Vintage Pırlanta Oval Topaz Yüzük
4 / 8
Atasay 0,35 Karat F-G / SI Pırlanta Tektaş Yüzük