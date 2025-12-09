Son trend tektaş modelleri ve yüzük kesimleri

Tektaş yüzük, evlilik tekliflerinin ve sonsuz aşkın zamana meydan okuyan sembolüdür. Ancak bu klasik parça bile, her sezon güncel moda akımlarına uyum sağlayarak kendini yeniliyor. Son yıllarda takı dünyasına damgasını vuran trendler, büyük ve gösterişli pırlantalar yerine, zarif, özgün kesimli ve ince detaylara sahip...

Aybüke Sengir

Son trend tektaş modelleri ve yüzük kesimleri - Resim : 1

Tektaş yüzük modelleri arayanlar için işte 2025/2026 sezonunun en popüler ve modern tektaş pırlanta trendleri...

Son trend tektaş modelleri ve yüzük kesimleri - Resim : 2

Thales Pırlanta 0.76 Karat Pırlantalı Damla Vintage Tek Taş Yüzük

Son trend tektaş modelleri ve yüzük kesimleri - Resim : 3

Pirlandia 0,66 Karat Vintage Pırlanta Oval Topaz Yüzük

Son trend tektaş modelleri ve yüzük kesimleri - Resim : 4

Atasay 0,35 Karat F-G / SI Pırlanta Tektaş Yüzük