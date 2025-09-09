Sonbahar düğününde ne giyilmeli? İşte stil tüyoları
Davetiyeniz geldi, tarih de sonbahar. Peki ama bu romantik mevsime uygun ne giymelisiniz? Yazlık elbiseleri dolaba kaldırma zamanı geldi. Sonbahar düğünlerinde hem şıklığınızla hem de akılcı seçimlerinizle öne çıkmak için doğru adrestesiniz...
Yaz düğünlerinin coşkusundan sonra, sonbaharın romantik ve asil atmosferiyle birleşen düğünler, stilinize zarif dokunuşlar katmak için harika bir fırsat sunar. Ancak mevsim geçişinin getirdiği değişken hava koşulları, doğru kıyafeti seçmeyi biraz zorlaştırabilir. İşte sonbahar düğünlerinde şıklığınızı garantileyecek stil tüyoları...
Koyu renkleri, mücevher tonlarını ve zengin kumaşları tercih edin.
Credit Pinterest: @VesperaClothings
Kadife , saten, dantel veya jakarlı kumaşlar mevsime uygun zenginlik katar ve genel görünümünüzü yükseltir.
Credit Pinterest: @LexieAmarandos
Sonbahar düğünleri için şık bir şal, şal veya şık bir ceket gibi sıcak katmanlar giymeyi düşünebilirsiniz.
Credit IG: @katushalobanova