Sonbahar kombinlerinize eşlik edecek 10 mont ve ceket trendi

Kabul edelim, kış gelince hepimiz şöyle bir iç çekiyoruz: "Şimdi o kocama montları giyme zamanı..." Ama 2025 Kış trendleri, o eski şişme montları alıp bambaşka bir seviyeye taşıdı. Artık şişme montlar, seni sadece soğuktan korumuyor, aynı zamanda kombininin en havalı parçası oluyor. İşte 10 mont ve ceketten marka, model...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 11
Sonbahar kombinlerinize eşlik edecek 10 mont ve ceket trendi - Resim : 1

Soğuk hava geldiğinde stilinizi askıya almak zorunda değilsiniz. 2025 Kış sezonu, gardıropların en işlevsel parçası olan şişme montları (Puffer Jacket), konfor ve lüksü birleştiren tasarımlarla zirveye taşıyor. İşte sonbahar kombinlerinize eşlik edecek 10 mont ve ceket modeli...

2 / 11
Sonbahar kombinlerinize eşlik edecek 10 mont ve ceket trendi - Resim : 2

Toteme Antrasit Yün Ceket

61.950 TL

3 / 11
Sonbahar kombinlerinize eşlik edecek 10 mont ve ceket trendi - Resim : 3

Balmain Siyah Deri Ceket

134.950 TL

4 / 11
Sonbahar kombinlerinize eşlik edecek 10 mont ve ceket trendi - Resim : 4

Beymen Collection Kahverengi Deri Yaka Mont

24.950 TL