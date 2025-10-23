Sonbahar kombinlerinize eşlik edecek 10 mont ve ceket trendi

Soğuk hava geldiğinde stilinizi askıya almak zorunda değilsiniz. 2025 Kış sezonu, gardıropların en işlevsel parçası olan şişme montları (Puffer Jacket), konfor ve lüksü birleştiren tasarımlarla zirveye taşıyor. İşte sonbahar kombinlerinize eşlik edecek 10 mont ve ceket modeli...