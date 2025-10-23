Sonbahar kombinlerinize eşlik edecek 10 mont ve ceket trendi
Kabul edelim, kış gelince hepimiz şöyle bir iç çekiyoruz: "Şimdi o kocama montları giyme zamanı..." Ama 2025 Kış trendleri, o eski şişme montları alıp bambaşka bir seviyeye taşıdı. Artık şişme montlar, seni sadece soğuktan korumuyor, aynı zamanda kombininin en havalı parçası oluyor. İşte 10 mont ve ceketten marka, model...
Soğuk hava geldiğinde stilinizi askıya almak zorunda değilsiniz. 2025 Kış sezonu, gardıropların en işlevsel parçası olan şişme montları (Puffer Jacket), konfor ve lüksü birleştiren tasarımlarla zirveye taşıyor. İşte sonbahar kombinlerinize eşlik edecek 10 mont ve ceket modeli...
Toteme Antrasit Yün Ceket
61.950 TL
Balmain Siyah Deri Ceket
134.950 TL
Beymen Collection Kahverengi Deri Yaka Mont
24.950 TL