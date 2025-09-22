Sonbahar stilinizi tamamlayın: 15 çizgili uzun kollu tişört önerisi

Uzun kollu çizgili tişört, moda dünyasının içindekilerin giymekten vazgeçemediği parça haline geldi. Bir zamanlar Fransız stilinden ödünç alınmış klasik bir parça olan bu tişört, podyumda yeniden yorumlandı ve sokak modasında sonbaharın en çok yönlü parçası olarak geri döndü.

Pinterest @vanillasisters