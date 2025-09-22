Sonbahar stilinizi tamamlayın: 15 çizgili uzun kollu tişört önerisi
Her sonbahar, moda dünyası klasik parçalara geri döner. Bu yıl ise gardıropların en ön sıralarında yerini alan parça, şüphesiz ki çizgili uzun kollu tişörtler. Hem zamansız hem de çok yönlü olan bu tişörtler, serinleyen havaların kurtarıcı ve şık çözümü haline geldi. Aşağıda, uzun kollu çizgili tişörtlerden oluşan listemize göz atabilirsiniz...
Uzun kollu çizgili tişört, moda dünyasının içindekilerin giymekten vazgeçemediği parça haline geldi. Bir zamanlar Fransız stilinden ödünç alınmış klasik bir parça olan bu tişört, podyumda yeniden yorumlandı ve sokak modasında sonbaharın en çok yönlü parçası olarak geri döndü.
Pinterest @vanillasisters
Miu Miu’nun 2024 ilkbahar koleksiyonu bu dönüşün ilk sinyalini verdi; ardından Kallmeyer ve Zankov gibi markaların yorumlarıyla trend daha da güç kazandı. Hafif yapısıyla tek başına giyilebileceği gibi, kat kat giyinmeye de son derece uygun.
Pinterest @userII0088
Pantolon, jean ya da etekle kombinleyebilir; havalar serinledikçe blazer ceketlerin, trençkotların ve deri montların içine rahatlıkla giyebilirsiniz.
Pinterest @bluuedaffodil
Miu Miu- Uzun kollu pamuklu jarse tişört