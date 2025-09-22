Sonbaharın sıcak dokuları: Minik Terzi ile stilini yenile

Soğuyan havalarla birlikte gardırobumuz da derinlik kazanıyor: kabanların, kat kat kombinlerin ve dokulu kumaşların zamanı geldi.

Minik Terzi, 2025 sonbahar koleksiyonuyla bu sezon moda severlere hem zarafet hem konfor sunuyor.

Toprak tonları, koyu camel ve vizon gibi sıcak renklerle kombinlenebilecek parçalar, sokaktan ofise uzanan çizgide stilinize sofistike dokunuşlar kazandırıyor.

NEDEN MİNİK TERZİ SONBAHARDA DİKKAT ÇEKİYOR?

Doğal Kumaş & Katmanlı Tarz: Keten gömlekler, müslin bluzlar ve ağır basan dokulu hırkalar, soğuk günlerde sizi sararken çabasız şıklık da sağlar.

Trend Renkler: Kahverengiden vizona; koyu camel’den bakır tonlara uzanan palet, bu sezonun yıldızları. Bu tonlar, hem nötr parçalarla hem de dikkat çekici detaylarla kolayca kombinlenebilir.

Çok Yönlü Parçalar: Midi kabanlardan blazer ceketlere, oversize trençkotlardan eteğe kadar geniş bir ürün yelpazesi; günlük hayattan özel akşamlara kadar her duruma uyum sağlıyor.

Nasıl Giyilirse Fark Yaratır?

Koyu camel kaban + vizon şal + toprak tonu botlarla soft ama güçlü bir üçlü oluşturun.

Kat kat görünümde; ince kazak altına kısa kaban ve etek kombinleriyle stilinize hareket katın.

Aksesuarlarla dengeli kontrastlar kurun: Etnik desenli şal ya da fermuarlı çantayla sade parçaları öne çıkarın.



Hazır Kombinler

Minik Terzi’nin sonbahar ruhunu en iyi yansıtan kombinleri görmek istersen:

“Bu Bir İlandır”