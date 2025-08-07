Spora giderken ne giymeli? Hem şık hem konforlu kombinler ve marka önerileri

Spor salonu, sadece antrenman yaptığınız bir yer değil, aynı zamanda kendinize özgü stilinizi yansıtabileceğiniz bir alandır. Doğru kıyafetler, hem antrenman performansınızı artırır hem de motivasyonunuzu yükseltir. Peki, spora giderken hem rahat hem de şık bir görünüm elde etmek için neler giymeli?

Aybüke Sengir

Spora giderken hem rahat hem de şık görünmek, sadece kendinize olan güveninizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda antrenman motivasyonunuzu da yükseltir. Doğru kıyafetler, performansınızı desteklerken kişisel stilinizi yansıtmanız için harika bir fırsat sunar. İşte markalardan öneriler...

Escetic - Kadın Haki Toparlayıcı Yüksek Bel Esnek Fitness Yoga Plates Bra Şort Tayt Takım 

2.399 TL

New Balance Unisex Ayakkabı ML408WS BEYAZ

4.139,10 TL

Tommy Life - Gül Kurusu Esnek Standart Fit Performans Kadın Tayt Takım 

1.251,92 TL