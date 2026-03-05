Stella McCartney Sonbahar/Kış 2026: Paris Moda Haftası'nda sürdürülebilir lüksün geleceği

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE YENİ BİR REKOR



Stella McCartney, bu koleksiyonla kendi çıtasını bir kez daha yukarı taşıyarak tasarımlarının %93’ünü sürdürülebilir materyallerden oluşturdu. Markanın tamamen bağımsız bir yapıya geçmesinin ardından gelen bu rekor oran, modada çevre dostu dönüşümün sadece bir niyet değil, uygulanabilir bir sistem olduğunu kanıtlıyor. Koleksiyonda hiçbir şekilde deri, kürk veya hayvansal tutkal kullanılmazken, kullanılan her bir iplikten düğmeye kadar tüm detaylar ekolojik ayak izini minimize etmek üzere seçildi.