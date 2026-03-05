Stella McCartney Sonbahar/Kış 2026: Paris Moda Haftası'nda sürdürülebilir lüksün geleceği
Stella McCartney, 2026 Sonbahar/Kış koleksiyonunda binicilik mirasını podyuma taşıyarak odağına 'At Yılı' temasını yerleştiriyor. %93 sürdürülebilir materyal oranı ve bitki bazlı inovatif dokularla hazırlanan seçki, lüks modanın doğayla etik buluşmasını simgeliyor.
Hayvan hakları ve etik moda denildiğinde akla gelen ilk isim olan Stella McCartney, Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleştirdiği 2026 Sonbahar/Kış defilesiyle bir kez daha standartları belirliyor. Paris’in tarihi Bois de Boulogne bölgesindeki bir binicilik salonunda düzenlenen gösteri, markanın LVMH’den ayrılarak tam bağımsızlığını ilan etmesinden sonraki en kapsamlı "sürdürülebilirlik manifestosu" olarak öne çıkıyor.
PODYUMDA ÖZGÜRLÜK: “AT YILI” TEMASI
Stella McCartney, bu sezon binicilik tutkusunu 'At Yılı' temasıyla podyuma yansıttı. Defilenin başlangıcında, binicilik sanatçısı Jean-François Pignon eşliğinde podyuma çıkan 5 siyah ve 5 beyaz at, serbest koreografileriyle izleyicileri etkileyici bir atmosferle karşıladı. "Animals First" (Önce Hayvanlar) felsefesini podyumun kalbine yerleştiren McCartney, modanın hiçbir canlıya zarar vermeden de yüksek lüks seviyesine ulaşabileceğini bu canlı performansla simgeledi.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE YENİ BİR REKOR
Stella McCartney, bu koleksiyonla kendi çıtasını bir kez daha yukarı taşıyarak tasarımlarının %93’ünü sürdürülebilir materyallerden oluşturdu. Markanın tamamen bağımsız bir yapıya geçmesinin ardından gelen bu rekor oran, modada çevre dostu dönüşümün sadece bir niyet değil, uygulanabilir bir sistem olduğunu kanıtlıyor. Koleksiyonda hiçbir şekilde deri, kürk veya hayvansal tutkal kullanılmazken, kullanılan her bir iplikten düğmeye kadar tüm detaylar ekolojik ayak izini minimize etmek üzere seçildi.
İNOVATİF DOKULAR VE FEVVERS TEKNOLOJİSİ
Koleksiyonun teknik başarısı, doğayı taklit eden ama ona zarar vermeyen inovasyonlarda gizli. Bu sezonun en büyük yeniliği olan "Fevvers" teknolojisi, kuş tüyü kullanımına bitki bazlı ve etik bir alternatif sunuyor.