Stil ikonu Kate Middleton'ın kombinini yakından inceledik
Canterbury Başpiskoposu görevine gelen ilk kadın olan Sarah Mullally’nin göreve başlama törenine katılan stil ikonu Kate Middleton yine tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı. İşte bu anlamlı günün detaylarını ve Galler Prensesi'nin büyük ses getiren stil analizi...
Galler Prensi ve Prensesi William ve Kate Middleton, Canterbury Katedrali'nde düzenlenen törende İngiltere Kilisesi'ne liderlik eden ilk kadın din görevlisi Sarah Mullally’in yeni görevine başlama törenine tanıklık etmek için bir araya geldi.
Galler Prensesi Kate Middleton, törende Suzannah imzalı bir palto ve Juliette Botterill imzalı geniş kenarlı bir şapka giymişti. Prenses, 690 sterlinlik hasır şapkasıyla adeta göz kamaştırdı...
Kate, Juliette Botterill imzalı, siyah ve fildişi renkli köpek dişi desenli hasırdan yapılmış bu şık aksesuarı takarak yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Prenses, şapkasını Suzannah marka 2.850 sterlin değerindeki Washington Prince of Wales kaşmir paltoyla tamamladı.