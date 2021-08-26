Stil önerisi: Podyumlardan sokağa bohem rüzgarı

Podyumlardan sokağa bir bohem rüzgar esiyor ve şehrin kalabalık caddelerinde dikkatimizi en çok kroşe parçalar çekiyor. Aile büyüklerimizin el emeği, tığ işi herhangi bir parçasının yeniden yıldızlaşacağını nereden bilebilirdik… Bazen sade, bazen ise rengarenk yapısıyla tek başına yıldız parça olmayı başaran kroşeler, geleneksel estetik mirasa saygı duyuyor.

Hazırlayan: Baran Alışkan

Aynı zamanda modern formları ve her görünüme eklemlenebilen yapısıyla da zamansız olmanın keyfini sürüyor. 70’li yılların rüzgarını da arkasına alan tığ işi parçalar, çekici bir görünüm için de iddialı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu sezon stilinizin her noktasında; elbise, crop top, şort, çanta, saç bandı ve hatta bikini tercihlerinde dahi bu ince işçiliğin cazibesinden faydalanabilirsiniz. Sokak stilinizin yanı sıra, tatil bavulunuzda ve plaj stilinizde de kroşe parçalarla mutlaka sezonun ‘en çok stalklananları’ listesinde yer alacaksınız.

Siz iyisi mi, şimdiden ‘üst nereden?’ ve ‘çanta linki var mı?’ gibi sorulara hazır olun. Şehirde festival havasını yeniden hissettiğimiz bugünlerde, kroşe tamamen doğru bir yatırım. Moda, geçmişe özlemini bir türlü dindiremediği için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz; ‘demode’ artık yeni demode. Gardırobunuzun derinliklerine dikkat edin, önümüzdeki ay içlerinden bir başkası favorimiz olabilir. İnce işçilik bu yaz sokakta, caddede, plajda ve pek tabii kalbimizde!

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