Stil sahibi her kadının bilmesi gereken: Zengin gösteren kumaşlar

İpek: Işıltılı Zarafetin Timi

İpek, kumaşların kraliçesidir. Doğal parlaklığı, pürüzsüz dokusu ve vücut üzerinde akışkan duruşuyla anında lüks bir hava katar. İpek, sıcakta serin, soğukta sıcak tutma özelliğiyle de dört mevsim tercih edilebilir.

Neden Zengin Gösterir?

Eşsiz parlaklığı, yumuşaklığı ve dökümlü yapısı, ışığı muhteşem yansıtarak göz alıcı bir estetik sunar. Sentetik alternatiflerine kıyasla çok daha zarif ve kalitelidir.

Nasıl Kullanılır? İpek gömlekler, elbiseler, etekler veya bluzlar gardırobunuzun joker parçaları olabilir. Şık bir toplantıda veya özel bir davette ipek bir parça ile anında dikkat çekersiniz. İpek eşarplar ve fularlar da boynunuza, çantanıza veya saçınıza bağlayarak lüks bir dokunuş katmanın en kolay yoludur.

Retori - Krem Maxi İpek Elbise

60.195 TL