Stil sahibi her kadının bilmesi gereken: Zengin gösteren kumaşlar
Moda dünyasında 'pahalı görünmek' sadece bütçenizle ilgili bir durum değildir; çoğu zaman doğru parçaları seçme ve kumaşın gücünü kullanma sanatıdır. Gardırobunuzu akıllıca oluşturduğunuzda, yüksek meblağlar harcamadan da sofistike ve zengin bir stil algısı yaratabilirsiniz. Bu algının en önemli bileşenlerinden biri de şüphesiz, üzerinize giydiğiniz kıyafetin kumaş kalitesi ve dokusudur!
Sadece kumaş seçerek zengin görünmek mümkün. Peki hangi kumaşlar, dokularıyla, parlaklıklarıyla veya duruşlarıyla anında bir lüks hissiyatı yaratır? İşte size, yatırım yapmaya değer ve stilinizi bir üst seviyeye taşıyacak, "zengin gösteren" o özel kumaşlar ve markalardan örnekler...
İpek: Işıltılı Zarafetin Timi
İpek, kumaşların kraliçesidir. Doğal parlaklığı, pürüzsüz dokusu ve vücut üzerinde akışkan duruşuyla anında lüks bir hava katar. İpek, sıcakta serin, soğukta sıcak tutma özelliğiyle de dört mevsim tercih edilebilir.
Neden Zengin Gösterir?
Eşsiz parlaklığı, yumuşaklığı ve dökümlü yapısı, ışığı muhteşem yansıtarak göz alıcı bir estetik sunar. Sentetik alternatiflerine kıyasla çok daha zarif ve kalitelidir.
Nasıl Kullanılır? İpek gömlekler, elbiseler, etekler veya bluzlar gardırobunuzun joker parçaları olabilir. Şık bir toplantıda veya özel bir davette ipek bir parça ile anında dikkat çekersiniz. İpek eşarplar ve fularlar da boynunuza, çantanıza veya saçınıza bağlayarak lüks bir dokunuş katmanın en kolay yoludur.
Retori - Krem Maxi İpek Elbise
60.195 TL
Versace - La Coupe Des Dieux Gri Midi İpek Gömlek Elbise
104, 950 TL
Network Sarı Desen Limited İpek Karışımlı Desenli Ceket- Pantolon Takım
18.698 TL