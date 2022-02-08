Stil: Zaman zaman içinde! 60'lar, 80'ler, 2000'ler modasının trendleri 2022'de karşımızda!
1962’de rüya gibi bir özgürlüğe, 1982’de geceyi aydınlatan disko ışıklarına, erken 2000’lerde daha fazla şöhrete ve 2022’ye geldiğimizde dolu dizgin umuda… Bir yılbaşı gecesinde, her daim yeni başlangıçlara!
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LET’S TWIST AGAIN
1961’in son gecesinde sokağın gürültüsünü bastıran özgürlük seslerini takip edin! Parti çok yakın ve mini etek çetesi aramızda!
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Asi 60’lar Londra’sının mini etek devrimcisi, moda tasarımcısı Mary Quant; ikonik bir mertebeden gençliğin özgürlük ateşini selamlıyor!
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1962’yi karşılayan bir yılbaşı partisinde dans eden tüm twister’lar için; Let’s Twist Again! Chubby Checker, başrolünde yer aldığı ‘Twist Around the Clock’ filmiyle şöhrete uzanan yolları twist adımlarıyla koştu!
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Jane Fonda’nın rol aldığı 1968 yapımı Barbarella filmi, bu dönemde arşa çıkan uzay çağı modasına göz kırpıyor. Bir yıl sonra aya benzer yüreğiyle, aya ilk kez ayak basan Armstrong’dan sevgiler…