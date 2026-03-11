Stilinize bahar dokunuşu: Sezonun öne çıkan 5 trend deseni

1950'LER ESTETİĞİ VE VINTAGE ÇİÇEKLER



Çiçek desenleri bu sezon nostaljik bir referansla, özellikle 1950’li yılların zarafetini yansıtan bir formda karşımıza çıkıyor. Modern yorumlarda iki temel yaklaşım göze çarpıyor; bir yanda belirgin fırça darbelerini andıran geniş ve dramatik çiçek baskıları sanatsal bir duruş sergilerken, diğer yanda özellikle askılı elbiselerde ve pamuklu tasarımlarda tercih edilen küçük, sık ve daha geleneksel motifler minimalist bir alternatif sunuyor. Bu akım, bahar modasının klasikleşmiş çiçek temasını, geçmişin estetiğiyle birleştiriyor.

Fotoğraf: Getty Images

(Sol: Louis Vuitton - Paris Moda Haftası - İlkbahar/Yaz 2026

Sağ: Chloé - Paris Moda Haftası - İlkbahar/Yaz 2026)