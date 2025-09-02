Stilinize gençlik dokunuşu: Yaşsız şıklığın sırrı olan 7 trend!

Kısa Süet Ceket

2025 İlkbahar-Yaz sezonunun en popüler parçalarından biri, beyaz kot pantolonlardan kazak ve eteğe kadar her şeyle giyilebilen kısa, kahverengi süet ceketler oldu. Kahverengi süet ceket, sonbaharın da baş kahramanı ve gardırobunuzun en güçlü parçası olmaya aday.

Credit: Pinterest@OlgaPerevozova