Stilinize gençlik dokunuşu: Yaşsız şıklığın sırrı olan 7 trend!
Şıklık ve modern bir duruş, sadece gençliğin değil, her yaşın ruhu ve enerjisidir. Moda dünyası artık katı kurallardan sıyrılarak, kişisel tarzı ön plana çıkarıyor. Önemli olan, yaşınız kaç olursa olsun kendinizi iyi hissedeceğiniz ve size dinamizm katacak parçaları seçmektir. İşte stilinize anında gençlik ve modern bir hava katacak, yaşsız şıklığın kapılarını aralayan 7 anahtar trend...
Artık radikal değişikliklerden bahsetmiyoruz; daha çok bize zaten yakışan stillere odaklanıyor, hava değiştikçe bunlara yeni detaylar, kumaşlar ve renkler ekliyoruz. İşte sizi daha genç gösterecek 7 trend...
Kısa Süet Ceket
2025 İlkbahar-Yaz sezonunun en popüler parçalarından biri, beyaz kot pantolonlardan kazak ve eteğe kadar her şeyle giyilebilen kısa, kahverengi süet ceketler oldu. Kahverengi süet ceket, sonbaharın da baş kahramanı ve gardırobunuzun en güçlü parçası olmaya aday.
Credit: Pinterest@OlgaPerevozova
Özel Dikim Pantolonlar
Bu pantolonlara geniş paça demekten ziyade, dar olmayan, düz ve bol kesim pantolonlar diyoruz. Üstelik önden pileli, orta veya yüksek bel olabilirler....
Credit: Pinterest @Fredrikaekerot
Günlük Yelek
Şimdi yelek görünümü gerçekten ivme kazanıyor. Dağınık bir görünümden uzak durarak, yeleğinizi bir tişört veya hafif bir gömlekle giyebilirsiniz.
Credit: Pinterest @AndraDumitriu