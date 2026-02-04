Stilinize ilham verecek sezonun vazgeçilmez 7 parçası
Geleneksel kalıpların yerini karakteristik detaylara bıraktığı bu sezonda stilin gücü; doğru form, doku ve aksesuar tercihlerinde gizli. İşte gardırobunuzun temel hatlarını yeniden tanımlayacak ve stilinize yön verecek 7 vazgeçilmez parça:
Bu sezon retro görünümler, moda dünyasındaki güçlü duruşunu koruyor. Klasikleşmiş temel parçaların birer imza dokunuşa dönüştüğü bu dönemde; stiller artık tek bir kalıba sığmak yerine kişisel karakterlere göre yeniden şekilleniyor. Standart kimliklerin ötesine geçtiğimiz bu yıl, farklı görünümleri denemek ve kendimize en yakın olanı bulmak için özgür bir alan sunuyor.
İşte sezonun 7 vazgeçilmez parçası...
HACİMLİ KÜRK CEKETLER
Bir dönemin ikonik kürk ceketleri, moda dünyasına güçlü bir dönüş yapıyor. 2026 kürk modasını tanımlayan en belirgin özellik ise maksimalist hacimler. Pembe ve kırmızı gibi cesur renklerden kahve ve siyahın klasik tonlarına uzanan bu tasarımlar, kış sezonunun kilit parçası olmaya aday.
Fotoğraf: Instagram/@lovisabarkman
Fotoğraf: Instagram/@darsifirsova
HAYVAN DESENLİ ÇANTALAR
Hayvan desenleri, 2026'da her zamankinden daha baskın bir rol üstleniyor. Leopar, geyik ya da zebra, hangi motifi seçtiğinizden ziyade, bu dokuyu bir çanta formunda görünüme dahil etmek sezonun en belirgin stil hamlesi. Bu parça, en sade kombinlere bile anında iddialı ve özgüvenli bir karakter kazandırıyor.
Fotoğraf: Instagram/ @julia.kammerer