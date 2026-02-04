Stilinize ilham verecek sezonun vazgeçilmez 7 parçası

HAYVAN DESENLİ ÇANTALAR

Hayvan desenleri, 2026'da her zamankinden daha baskın bir rol üstleniyor. Leopar, geyik ya da zebra, hangi motifi seçtiğinizden ziyade, bu dokuyu bir çanta formunda görünüme dahil etmek sezonun en belirgin stil hamlesi. Bu parça, en sade kombinlere bile anında iddialı ve özgüvenli bir karakter kazandırıyor.

Fotoğraf: Instagram/ @julia.kammerer