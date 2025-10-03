Stilistlere göre yorgun olduğunuzda giyebileceğiniz 8 renk

3. Kırmızı

Kırmızı giyen birinin hemen dikkatinizi çekmesini ya da yoldan geçen gösterişli kırmızı bir arabaya istemsizce bakmanızı bir düşünün.

Julia Pukhalskaia. “Kırmızı, renk paletindeki en uyarıcı tonlardan biridir; çünkü güç, tutku ve enerjiyle ilişkilendirilir,” diyor. “Yorgunluk hâlindeyken kırmızı, enerjiyi artırıcı bir rol üstlenir; enerji seviyenizi yükseltebilir ve içsel güç ile özgüveni harekete geçirebilir.”

2005 yılında yapılan bir araştırma, kırmızının yarışma gibi durumlarda performansı artırabileceğini ortaya koyarken, 2015’te yayımlanan bir başka araştırma, kırmızının kalp ve solunum hızı gibi biyobelirteçler aracılığıyla heyecan ve enerjiyi tetiklediğini gösterdi.

Stil İpucu:

“Kırmızıyı baştan aşağı giymekten çekinenlere her zaman tek bir iddialı parçayla başlamalarını öneririm — örneğin bir toplantı için kırmızı bir blazer ya da sadece kırmızı bir ruj,” diyor Pukhalskaia.

“Kırmızıyı siyah veya gri gibi nötr renklerle kombinlemek, hem görünümünüzü taze tutar hem de kırmızının kıyafetinizin odak noktası olmasına olanak tanır.”