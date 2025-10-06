Stilistlerin bu sonbaharda her yerde olacağını söylediği 9 aksesuar trendi

3. Büyük Boy Çantalar

Mini çantaların hâlâ yeri olsa da, bu sonbahar yanınızda daha fazlasını şık bir şekilde taşıma izniniz var. Yumuşak derilerden, kürk detaylı yüzeylere ve heykelsi formlara kadar büyük boy toteler podyumları ele geçirdi. Hem kullanışlı hem de şık olan bu çantalar, laptopunuzu, atkınızı ve diğer ihtiyaçlarınızı rahatça taşırken stilinizi de tamamlıyor.