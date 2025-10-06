Stilistlerin bu sonbaharda her yerde olacağını söylediği 9 aksesuar trendi
Yaz bize birçok harika aksesuar trendi getirdi, ancak sonbahar artık kendi vazgeçilmez stil tamamlayıcılarıyla resmen geldi. 70’lerden ilham alan güneş gözlüklerinden, sonbahar/kış podyumlarını kasıp kavuran şık süet çantalara kadar, kişisel stilistlere göre bu sezonun en büyük aksesuar trendleri burada. Sonbahar kombinlerine biraz tazelik katmak için kendine yeni bir parça alma zamanının geldiğine dair işaret olarak bunu kabul edebilirsin.
1. Gösterişli Kemerler
Geniş, desenli ve eğlenceli kemerler büyük bir geri dönüş yapıyor. Bu kemerler, kazaklara, bol blazer ceketlere hatta dış giyime şekil kazandırmanın harika bir yolu. Kişisel stilist Samantha Dawn, “Son dönemde Saint Laurent ve Alaïa gibi markaların defilelerinde kemerleri sıkça gördük,” diyor. “Katmanlı kıyafetleri bölmek ya da tek renk kombinlere doku katmak için eğlenceli bir kemer kullanmayı seviyorum.”
2. Broşlar
Kimsenin geri döneceğini tahmin etmediği bir aksesuar hikâyesi: Broşlar! Ama artık buradalar ve herkes bayılıyor. (Geri dönüş sinyali ilk olarak 2025 Met Gala’da verilmişti.) Stilist Ashley Full, “Eskiden demode sayılan broşlar, artık büyük, taşlarla süslü ve eğlenceli tasarımlarla karşımıza çıkıyor,” diyor. “Yalnızca yaka uçlarına değil; kabanlara, elbiselere ve hatta yumuşak kazaklara bile takılıyor.”
3. Büyük Boy Çantalar
Mini çantaların hâlâ yeri olsa da, bu sonbahar yanınızda daha fazlasını şık bir şekilde taşıma izniniz var. Yumuşak derilerden, kürk detaylı yüzeylere ve heykelsi formlara kadar büyük boy toteler podyumları ele geçirdi. Hem kullanışlı hem de şık olan bu çantalar, laptopunuzu, atkınızı ve diğer ihtiyaçlarınızı rahatça taşırken stilinizi de tamamlıyor.
4. Kısa Topuklu Ayakkabılar
Kısa topuklar (kitten heels) neden trend oldu? Çünkü insanlar bu alçak topuklu modellerin ne kadar çok yönlü olduğunu fark etti. Stitch Fix stilisti Emiko Strah, “Bu topuklar mule ayakkabılardan botlara, geçiş mevsimi sandaletlerine kadar her yerde görünüyor,” diyor. “Rahatlık ile şıklığın mükemmel dengesi; ister toplantıda olun ister arkadaş buluşmasında.”