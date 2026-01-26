'Taşacak Bu Deniz' son bölüm kombinleri
Ekranların sevilen yapımı 'Taşacak Bu Deniz', sadece sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla değil, karakterlerin stiliyle de moda dünyasında dikkat çekiyor. Dizinin son bölüm kombinlerini yakından inceledik...
Taşacak Bu Deniz, sadece hikayesiyle değil, karakterlerinin tarzıyla da fırtına gibi esiyor. Gelin son bölüm kombinlerine yakından bakalım...
Eleni Bere: Pull&Bear
Eleni Kazak: Zara
Eleni Mont: Stradivarius
Esme Mont: Oysho
Esme Süveter: Zara
Parka: Zara
Kazak: Zara
Kürk: Trenc giyim
Gelinlik: Diana Gelinlik