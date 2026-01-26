'Taşacak Bu Deniz' son bölüm kombinleri

Ekranların sevilen yapımı 'Taşacak Bu Deniz', sadece sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla değil, karakterlerin stiliyle de moda dünyasında dikkat çekiyor. Dizinin son bölüm kombinlerini yakından inceledik...

Aybüke Sengir

1 / 5
'Taşacak Bu Deniz' son bölüm kombinleri - Resim : 1

 Taşacak Bu Deniz, sadece hikayesiyle değil, karakterlerinin tarzıyla da fırtına gibi esiyor. Gelin son bölüm kombinlerine yakından bakalım...

2 / 5
'Taşacak Bu Deniz' son bölüm kombinleri - Resim : 2

Eleni Bere: Pull&Bear

Eleni Kazak: Zara

Eleni Mont: Stradivarius

Esme Mont: Oysho

Esme Süveter: Zara

3 / 5
'Taşacak Bu Deniz' son bölüm kombinleri - Resim : 3

Parka: Zara

Kazak: Zara

4 / 5
'Taşacak Bu Deniz' son bölüm kombinleri - Resim : 4

Kürk: Trenc giyim

Gelinlik: Diana Gelinlik