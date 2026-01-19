'Taşacak Bu Deniz'in kombinleri markalarıyla mercek altında
Ekranların sevilen yapımı 'Taşacak Bu Deniz', sadece sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla değil, karakterlerin stiliyle de moda dünyasını kasıp kavuruyor. Dizinin son bölüm kombinlerini yakından inceledik...
Reytinglerde zirveye demir atan Taşacak Bu Deniz, sadece hikayesiyle değil, karakterlerinin tarzıyla da fırtına gibi esiyor. Gelin son bölüm kombinlerine yakından bakalım...
Kazak: Yargıcı 1.600 TL
Gömlek: Yargıcı 2.750 TL
Ceket: Yargıcı 9.600 TL
Gömlek: Marant 22.195 TL
Kemer: Derimod 1.749 TL
Süveter: Koton 1.000 TL
Gömlek Oxxo: 1.000 TL