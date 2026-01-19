'Taşacak Bu Deniz'in kombinleri markalarıyla mercek altında

Ekranların sevilen yapımı 'Taşacak Bu Deniz', sadece sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla değil, karakterlerin stiliyle de moda dünyasını kasıp kavuruyor. Dizinin son bölüm kombinlerini yakından inceledik...

Aybüke Sengir

Reytinglerde zirveye demir atan Taşacak Bu Deniz, sadece hikayesiyle değil, karakterlerinin tarzıyla da fırtına gibi esiyor. Gelin son bölüm kombinlerine yakından bakalım...

Kazak: Yargıcı 1.600 TL

Gömlek: Yargıcı 2.750 TL

Ceket: Yargıcı 9.600 TL

Gömlek: Marant 22.195 TL

Kemer: Derimod 1.749 TL

Süveter: Koton 1.000 TL

Gömlek Oxxo: 1.000 TL