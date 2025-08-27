Taylor Swift'in yüzüğünü mercek altına aldık: 10 karat cushion kesim!

Uzmanlar bu harika yüzüğün pırlantasının 10 karat büyüklüğünde olduğunu tahmin ediyor. 4 tırnaklı bir montür kullanılan yüzüğün şankı ise sarı altın.

Old cut yani eski kesim denen günümüz pırlantalarından daha farklı kesim tekniği ile şekillendirilmiş pırlanta öyle parlak ki 4C kuralını karşıladığından kuşkumuz yok. Pırlantada 4C kuralı; bir pırlantanın özelliklerini belirten ve berraklık, kesim, renk ve karat ağırlığı hakkında bilgi veren bir kuraldır....

Dikdörtgen ve cushion kesim, lekesiz, renksiz, berrak bir pırlantanın merkezde yer aldığı bu sarı altın şanklı yüzük, beyaz altınlı klasik tektaşların tahtını sarsacak türden...

Fotoğraf: Instagram/ @taylorswift, @killatrav