Taylor Swift'in yüzüğünü mercek altına aldık: 10 karat cushion kesim!
ABD'li pop müzik yıldızı Taylor Swift, Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce ile nişanlandı. Çift Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla dünyanın odak noktası oldu. Biz de elbette bu romantik fotoğraflarda odak noktası olan Taylow Swift’in yüzüğünü ve stilini inceledik…
Taylor Swift, Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile evleneceğini duyurdu ve gözde çift, nişan haberini sosyal medyada paylaştı. Instagram hesaplarından yaptıkları carousel paylaşımda Taylor Swift'in yüzüğü en ilgi çekici nokta oldu.
Ünlü şarkıcı, çiçeklerle dolu bir fonda siyah-beyaz çizgili Ralph Lauren askılı elbisesi, kahverengi Louis Vuitton topuklu sandaletleri ve pırlantalarla bezeli altın rengi Cartier Santos Demoiselle Quartz saatiyle harika görünüyordu.
Fotoğraf: Instagram/ @taylorswift, @killatrav
Swift'in nişan yüzüğü, hem zarif hem gösterişli bir silüete sahip. Mücevher uzmanları kısa süre içinde yüzüğü markaj altına alıp bir bedel tahmininde de bulundular. Yüzüğün 500 bin dolar değerinde olduğu söyleniyor.
Fotoğraf: Instagram/ @taylorswift, @killatrav
Uzmanlar bu harika yüzüğün pırlantasının 10 karat büyüklüğünde olduğunu tahmin ediyor. 4 tırnaklı bir montür kullanılan yüzüğün şankı ise sarı altın.
Old cut yani eski kesim denen günümüz pırlantalarından daha farklı kesim tekniği ile şekillendirilmiş pırlanta öyle parlak ki 4C kuralını karşıladığından kuşkumuz yok. Pırlantada 4C kuralı; bir pırlantanın özelliklerini belirten ve berraklık, kesim, renk ve karat ağırlığı hakkında bilgi veren bir kuraldır....
Dikdörtgen ve cushion kesim, lekesiz, renksiz, berrak bir pırlantanın merkezde yer aldığı bu sarı altın şanklı yüzük, beyaz altınlı klasik tektaşların tahtını sarsacak türden...
Fotoğraf: Instagram/ @taylorswift, @killatrav