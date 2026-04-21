‘The Devil Wears Prada 2’nin New York'taki dünya prömiyeri gerçekleşti: Lady Gaga'dan Barbara Sprouse’a kırmızı halı görünümleri

EMILY BLUNT'IN GALADAKİ İNCİ ZARAFETİ

Emily Blunt, geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Oyuncu, kırmızı halı şıklığını Mikimoto imzalı, çok sayıda Akoya incisi ve pırlantadan oluşan özel bir mücevher setiyle tamamladı.

Mücevherleri kadar kıyafetiyle de dikkat çeken Blunt, Schiaparelli’nin 2026 İlkbahar/Yaz haute couture koleksiyonuna ait bir tasarım tercih etti. Markanın verilerine göre, fildişi tül ve 25 bin ipek tüy kullanılarak 4 bin saatlik bir el işçiliğiyle hazırlanan bu elbise, galanın en çok ilgi gören moda detayları arasında yer aldı.