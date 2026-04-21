‘The Devil Wears Prada 2’nin New York'taki dünya prömiyeri gerçekleşti: Lady Gaga'dan Barbara Sprouse’a kırmızı halı görünümleri
The Devil Wears Prada, 1 Mayıs'ta vizyona girecek devam filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. New York’taki dünya prömiyeri efsane kadroyu yıllar sonra yeniden bir araya getirirken, dünyaca ünlü isimlerin kırmızı halı tercihleri de ilgiyle takip edildi.
The Devil Wears Prada, yirmi yıl aradan sonra gelen devam filmiyle New York’taki Lincoln Center’da düzenlenen bir prömiyerle geri döndü. Gecenin en çok konuşulan anı; Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci’den oluşan ikonik
kadronun yıllar sonra kırmızı halıda yeniden bir araya gelmesi oldu.
Galada Meryl Streep kırmızı-turuncu peleriniyle, Anne Hathaway özel dikim Louis Vuitton elbisesiyle, Emily Blunt ise tüy detaylı Schiaparelli tasarımıyla boy gösterdi. Oyunculara yönetmen David Frankel ve senarist Aline Brosh McKenna da eşlik etti.
İşte Devil Wears Prada'nın New York dünya prömiyerinden kırmızı halı stilleri...
MERYL STREEP'TEN 'CESUR, GÜÇLÜ VE KLASİK' GÖRÜNÜM
Meryl Streep, The Devil Wears Prada 2 prömiyerinde karakteri Miranda Priestly’nin
otoriter stilini yansıtan bir tercihle dikkat çekti. Streep, gece için Givenchy’nin 2026 Sonbahar koleksiyonundan, Sarah Burton tasarımı kırmızı-turuncu tonlarında bir pelerin-palto giydi.
Görünümünü boyun kısmındaki gevşek fular detayı ve uzun deri eldivenlerle tamamlayan oyuncu, aksesuar seçiminde ise David Yurman mücevherleri ile Stuart Weitzman ayakkabıları tercih etti. Stilisti Micaela Erlanger, sanatçının bu kombinini "cesur, güçlü ve klasik" olarak tanımladı.
EMILY BLUNT'IN GALADAKİ İNCİ ZARAFETİ
Emily Blunt, geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Oyuncu, kırmızı halı şıklığını Mikimoto imzalı, çok sayıda Akoya incisi ve pırlantadan oluşan özel bir mücevher setiyle tamamladı.
Mücevherleri kadar kıyafetiyle de dikkat çeken Blunt, Schiaparelli’nin 2026 İlkbahar/Yaz haute couture koleksiyonuna ait bir tasarım tercih etti. Markanın verilerine göre, fildişi tül ve 25 bin ipek tüy kullanılarak 4 bin saatlik bir el işçiliğiyle hazırlanan bu elbise, galanın en çok ilgi gören moda detayları arasında yer aldı.
ANNE HATHAWAY'İN LOUIS VUITTON İMZALI GÖRÜNÜMÜ
Anne Hathaway, tepeden tırnağa kırmızı bir görünümle karşımıza çıktı. Ünlü oyuncu, gece için Louis Vuitton imzalı, korse detaylı ve geniş etekli, askısız bir elbise tercih etti. Stilini; elbisesiyle aynı ton ve kumaştaki, minimalist bant detaylı yüksek platform ayakkabılarla tamamladı.