Tiffany & Co. Blue Book 2026 davetinden öne çıkan stiller: Rosie Huntington-Whiteley, Amanda Seyfried ve Teyana Taylor

Mücevher dünyasının köklü ismi Tiffany & Co., "Blue Book 2026: Hidden Garden" koleksiyonunu, 16 Nisan akşamı New York’taki tarihi Park Avenue Armory’de düzenlenen özel bir davetle tanıttı. Markanın doğadan ilham alan "Gizli Bahçe" temalı tasarımlarının sergilendiği bu özel davet, moda ve sanat dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi.

Koleksiyonun onuruna verilen davetin kırmızı halısında Naomi Watts, Amanda Seyfried, Teyana Taylor ve Blackpink grubunun üyesi Rosé gibi yıldız isimler yer aldı. Gecede Huntington-Whiteley, seçtiği mücevherleri bir Türk markası olan İlkyaz Özel imzalı, sadeliğiyle ön plana çıkan bir elbiseyle tamamlayarak etkinliğin en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Koleksiyon sunumunun ilerleyen saatlerinde, müzik dünyasının efsanevi ismi Mariah Carey sahneye çıktı.

