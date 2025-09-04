TikTok'ta viral olan 'eylül kapanması' akımı: Neden herkes kendine kapanıyor?

Neden Eylül Ayı?

Bu trendin en önemli dinamiği, zamanlaması. Eylül ayı, tıpkı yeni bir yılın başlangıcı gibi, taze bir başlangıç hissi sunuyor. Okulların açılması, havaların serinlemesi ve tatil rehavetinin sona ermesiyle birlikte, birçok kişi için yeniden odaklanma ve motivasyon kazanma dönemi başlıyor. "Eylül Kapanması" bu doğal dönemi bir avantaja çevirerek kişisel disiplini güçlendirme fırsatı sunuyor.