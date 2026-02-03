Trend alarmı: Üçgen formlu fularlarla stilini konuştur

Klasik kare eşarpları katlamaya çalışırken şekilden şekle girdiğimiz günler geride kaldı. Şimdi sahne, kendinden üçgen, tak-çık pratikliğinde ve her kombine anında 'cool' bir hava katan bu yeni favorimizde. Peki, markalar bu trendi nasıl yorumladı?

Aybüke Sengir

Resim : 1

Üçgen fularlar, o meşhur 'çabasız şıklık' dediğimiz şeyin vücut bulmuş hali. Boynuna taktığın an, üzerine saatlerce düşünülmüş bir kombin havası veriyor. İşte markalardan üçgen formlu fular modelleri...

Credit: Pinterest @raisaborges2015

Resim : 2

Aker Gri Üçgen Fular

Resim : 3

Vakko Taba Desenli Fular

Resim : 4

Lefties Saten Desenli Fular