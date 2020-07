Geleneksel çantaların son kullanma süreleri doldu. Şimdi daha renkli, yaratıcı ve kişilikli tasarımlar var! Sizin seçiminiz hangisi bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var: Çantanız karakterinizin izlerini taşıyor.

Muni Bum Bag





Serra Hegewald Danimarkalı bir anne ve Türk bir babanın kızı. Renkleri sevmeyi ona ailesi öğretmiş. Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nden sonra eğitimini Danimarka’da tamamlamış. Tüm bunlardan sonra da Muni Bum Bag’i yaratmış. Onunla Instagram hesabı sayesinde tanıştık. Kullandığı renkleri ve sportif tarzını çok sevdik. İşte onun hikayesi...



Yase Bags





Yasemin Şefkatli İç Mimarlık eğitimi aldıktan sonra asıl istediğinin başka bir şey olduğunu fark etmiş ve hayalinin peşinden gidip markası Yase Bags’i kurmuş. Kendine özgü tavrı, farklı formlarda modelleri ve renk skalasının genişliğiyle her daim yanınızda olacak bu çantalar şıklığınıza imzasını atacak...



Cynara





Rengarenk boncuklardan oluşan zamansız, çabasız ve son derece cool çantaların tasarımcısı Dilara Civelek, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı mezunu. Modern ve pozitif çantalarıysa bize adeta bir ders veriyor: Daha fazlasına gerek yok!



Shine and Blaze





Begüm Özarutan ve Selen Sayın, eğitim aldıkları mesleklerini geride bırakıp, özgürce üretim düşüncesinden yola çıkarak, markaları Shine and Blaze’i kurmuşlar. Çanta tasarımları geometrik formların içerisinde doğal bir tavır barındırıyor. Çizgisi ve formuyla favorilerimiz arasına girmeyi başarıyor.



Luss Istanbul





Kim demiş örgü eskide kaldı diye? Tam tersi! Değeri her geçen gün biraz daha artıyor. Derya Meriç Kazdal da iş hayatına veda edip, örgülerin izinden gitmiş... Tamamen el yapımı ürünlerinin her bir ilmeği ayrı bir emek ve sadakat barındırıyor.