14 Şubat'a özel seçeneker

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Network, 14 Şubat'ta sevgilisine özel bir hediye almak isteyenlere birçok farklı seçenek sunuyor.

Network, 14 Şubat için şık seçenekler arayan kadınlara 40’ların romantik görüntüsünden esinlenen dantel ve tamamen nakış işlemeli elbiseler, taş detaylarla bezenmiş gömlekler, kürk yakalar, vintage çantalar ve iri taşlı kolyelerle geniş bir koleksiyon sunuyor. Sevgilisine özel bir hediye almak isteyenler için de birçok alternatif Network'te. 2013-14 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu’nda kışı ısıtan renklere yer veren marka, yoğun tempoda çalışanlar için sunduğu zahmetsiz şıklık sağlayan tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Açık maviyle uyum içinde birleşen şarap kırmızısı ve bordo fitilli kadife pantolonlar, kalın güderi ceketler, asimetrik kesimli montlar, bej tonlardaki gömleklerle kombinlenen yün kravatlar Network mağazalarındaki hediye seçenekleri arasında...