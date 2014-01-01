MODA RENKLER
Siyahı gardırobunuzdan eksik etmeyin. Ayrıca deve tüyü, asker yeşili, neon tonlar, siyah, mavi, portakal turuncusu, safran sarısı da vitrinlerde sıkça göreceğimiz renkler... Metalik etki de devam ediyor...
GÖSTERİŞLİ AKSESUARLAR
Aksesuarlarınızı abartmaktan korkmayın! Büyük, renkli, abartılı olanlara bu kış gözünüz alışacak!
60'lı yılların etkisindeyiz!
Twiggy, Penelope Tree and Jane Birkin gibi 60'lı yılların idolleri bu sezonda tasarımcıların ilham kaynağı oldu. Mini etekler, uzun çizmeler ve rugan ayakkabılara siz de stilinizde yer açın!
LEOPAR
Leopar desenin modası hiç geçmiyor!
OPTİK MONOKROM
2014-2015 sonbahar/kış sezonunda da hipnotik etki yaratan desenler devam ediyor!
OVER SIZE
Bir beden büyükmüş gibi duran paltolar yeni sezonun en iddialı trendlerinden! Battaniye görünümlü panço ve pelerinler de sizi ısıtmayı bekliyor!