Yeni sezon yaklaşıyor! Peki bu sonbahar/kış sezonunda neler giyeceğiz, hangi renkler, hangi desen ve trendler vitrinleri süsleyecek? İşte yanıtlar... Bu yazıyı okumadan yeni sezon alışverişine çıkmayın!





MODA RENKLER



GÖSTERİŞLİ AKSESUARLAR

60'lı yılların etkisindeyiz!

LEOPAR

OPTİK MONOKROM

OVER SIZE

Siyahı gardırobunuzdan eksik etmeyin. Ayrıca deve tüyü, asker yeşili, neon tonlar, siyah, mavi, portakal turuncusu, safran sarısı da vitrinlerde sıkça göreceğimiz renkler... Metalik etki de devam ediyor...Aksesuarlarınızı abartmaktan korkmayın! Büyük, renkli, abartılı olanlara bu kış gözünüz alışacak!Twiggy, Penelope Tree and Jane Birkin gibi 60'lı yılların idolleri bu sezonda tasarımcıların ilham kaynağı oldu. Mini etekler, uzun çizmeler ve rugan ayakkabılara siz de stilinizde yer açın!Leopar desenin modası hiç geçmiyor!2014-2015 sonbahar/kış sezonunda da hipnotik etki yaratan desenler devam ediyor!Bir beden büyükmüş gibi duran paltolar yeni sezonun en iddialı trendlerinden! Battaniye görünümlü panço ve pelerinler de sizi ısıtmayı bekliyor!