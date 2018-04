O en özel gününüzde her şeyin kusursuz olmasını istemeniz hakkınız! Düğün gününün en önemli seçimi ise gelinliğiniz kuşkusuz! Peki, 2015 gelinlerini nasıl bir sezon bekliyor? Sezonun en gözde gelinlik modelleri hangileri? Vücut tipine uygun gelinlik nasıl seçilir? Duvaklarda öne çıkan trendler neler?





Oleg Cassini Ürün ve Satın Alma Müdürü Ceylan Kurşun Akman, 2015 yılının gelinlik trendleri hakkında sorularımızı yanıtladı.Oleg Cassini markası olarak her sene yeni trendlere yönelik modellerimizin de yer aldığı zengin koleksiyonumuzu Aralık ayı ile birlikte müşterilerimizle buluşturuyoruz. Dantel, tül, brokar, mikado ve şifon kumaşlıkların ağırlıklı olduğu koleksiyonda ihtişamlı etekler kadar klasik silüetleri de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.2015 sezon trendlerinde büyük ve dramatik etekler, dantelin ikinci bir ten olarak kullanıldığı kapama detayları, üç boyutlu kumaş ve aplike oyunları, 1930’ların göz kamaştıran ışıltıları ile birleşen derin dekolteli dar siluetler ön plana çıkıyor. Vualet, eldiven, saç bantları ve pelerin gibi tamamlayıcı aksesuarlar son derece önem taşıyor.Vücut tipine göre bir gelinlik seçimi yapmak gelin adaylarımızın herkesin göz önünde olacağı o önemli günde kusursuz görünmesini sağlıyor. Hangi vücut tipine sahip olursak olalım muhakkak bel oyuntusu feminen bir görüntü için ön planda olmalıdır. Vücut tiplerine göre gelinlik modellerini sıralayacak olursak;kendi vücut hacimlerini geri plana atacak veya kapatacak modellerden uzak durmalılardır. Daha çok vücutlarını saran modelleri tercih etmeli, enine işlemeler yerine boyuna detaylar daha uzun görünmenizi sağlayacaktır. Dramatik büyük etekler yerine A tipi etek tercih edilebilir. Askılı V yaka modeller ve göğüs dekoltesi gözlerin daha fazla üst bedende olmasını sağlayacaktır. Düşük belli modellerin yerine Helenistik modeller üst kısmı oturup robadan kesimli olması itibarı ile bacak boyunuzu uzun gösterecektir., kendi kıvrımlarını örtmek yerine küçük göz oyunlarını kullanarak en güzel hali ile ortaya çıkartmalıdır. Asimetrik, stratejik pililer, bel bölgesini ince gösteren işleme oyunları, tek omuz veya askılı oyuk yakalı modeller, taşlı veya renkli kuşak detayları yardımcı olabilir. Bunların yanı sıra, yüksek yaka slim siluetli modeller ve düz kuyruklar yine boyunuzu uzun göstererek daha ince bir görüntü yakalamanızı sağlar. Klasik prenses gelinlikler, bask üst ve büyük etekli bir görünümle sizde kum saati efekti yaratabilir.nın öncelikle üst bedenlerini ön plana çıkarmak ya da örtmek konusunda bir karar vermeleri gerekir. Her iki karardan hangisi olursa olsun muhakkak yaka detayı ön planda bir model seçmeleri gerekir. Strapless yaka tercihleri olacak ise düz kesim, M yaka isteniyor ise muhakkak askı veya tek omuz detayı olması önem taşır. Askılı modellerde ise kare yaka tercih edilmelidir. Dantel detaylarla illüzyon yapılarak dekolte hareketlendirilebilir.en şanslı vücut tiplerinden biri oluyor. Genel de tercih edilen gelinlik modellerinin uzun etekli olduğu göz önünde bulundurulursa hemen hemen her türlü modeli tercih edebilirler. Tek yapılması gereken küçük oyunlarla vücutta kıvrım yaratmaktır. Dramatik kabarık etekler, geometrik desenler, tam kesim bir prenses balo tipi etek, asimetrik kesimler veya büyük aplikeler atletik vücutlu gelin adaylarının üzerinde harika duracaktır. İnce siluetler ile derin yırtmaçlar, yüksek yakalar ile büyük kesim etekler, yaka ya da sırt dekoltesi ile illüzyon yapılabilir.Biz Oleg Cassini markası olarak gelinlik sektörüne yeni bir konsept getirdik. Türkiye’deki diğer gelinlik firmalarının aksine AVM mağazacılığı yapıyoruz ve bu Türk insanı için çok alışılmış bir durum değil. Mağazalarımızda yine diğer tüm gelinlik markalarından farklı olarak yaklaşık 150 gelinlik ile 200 abiye modelini aynı anda müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Oleg Cassini’de yılın trendlerine uygun olarak hazırlanmış modellerin yanı sıra, hem klasik hem de avantgarde gelinlik ve abiye tasarımları bulmak mümkün oluyor. Gelinliğe ek olarak, nişanlık, mezuniyet ve parti-kokteyl elbiseleri, büyük bedene hitap eden modeller ile gelinlik ve abiyeye dair her türlü aksesuar bulunabiliyor. Mağazalarımızı gelinlik ve abiye süpermarketi olarak adlandırabiliriz. Bir yıl içinde hem 4 ana 4 ara koleksiyon hazırlayıp, hem de her ay yeni tasarımlar üreterek “fast fashion” uygulaması yapmak bir gelinlik markası için hiç alışılagelmiş bir özellik değil. “Off the rack” diye adlandırılan stok sisteminde devamlı eksiklerin tamamlanarak reyondan satışın yapıldığı sistemle çalıştığımız için gelin adayları aldıkları gelinlikleri uzun provalar veya bekleme süreçleri olmadan aynı gün evine götürebiliyor. Her mağazamızda uzman bir terzi kadrosu ile çalışıyoruz ve müşterilerimizin talebine göre gerekli tüm tadilatlar en kısa sürede gerçekleştiriliyor.Dünya trendlerinde mavi, pembe, yeşil ve sarı gibi birçok farklı renk koleksiyonlarda yer alıyor. Ancak ülkemizde ağırlıklı olarak krem tonları ön plana çıkıyor. Bizim koleksiyonumuzda krem, fildişi, kırık beyaz, beyaz, antik bej ve şampanya renkli modeller bulunuyor.Duvak ve saç aksesuarı basit bir beyaz elbiseyi bile gelin olarak görmemizi sağlayan en önemli tamamlayıcı aksesuarlardır. Bu nedenle Oleg Cassini mağazalarında 150’den fazla seçenek ve saç aksesuarı sunuyoruz. Seçilen gelinliğe uygun duvak ya da saç aksesuarı ile gelinlik büyüleyici hale getirilebilir.En önemli nokta gelin adaylarının hayal ettikleri gibi bir gelin olmalarıdır. Gelin adayları hayallerini kurduğu gelinlik modellerini bulabilmesi için mağazalarımızda geniş bir gelinlik koleksiyonu bulunduruyoruz.Oleg Cassini’nin uzman satış ekibi gelin adaylarının diledikleri kumaş ve modeli vücut tiplerine uygun siluet ile birleştirerek en önemli günlerinde hayallerindeki gibi görünmelerini sağlıyor.Oleg Cassini olarak müşterilerimize trend ve kaliteli modelleri, uygun fiyatlar ile sunabilmeyi temel ilke ediniyoruz. Sloganımız “affordable fashion”, yani kolay ulaşılabilir tasarımlar… En özel günde giyilen gelinliğin bir ömür boyu anı olarak saklanmak isteneceğini düşünüyorum. Gelin adaylarının hayallerindeki gelinliği deneyerek hemen o anda sahip olabilmeleri aslında büyük bir avantaj oluyor.